وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الإرهابي على الكرملين بأن الرئيس دائما ما يتصف بـ "رباطة الجأش" في مثل هذه المواقف.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس ردا على سؤال من الصحفيين حول رد فعل الرئيس الروسي على الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين، حيث تابع: "في مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، يظل الرئيس دائما هادئا وواضحا، ويتميز برباطة الجأش وبالأوامر المحددة التي يصدرها، لهذا فلم يحدث شيء جديد في هذا الصدد".

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وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم الأوكراني على الكرملين، وصرح بأن "محاولات التبرؤ من قبل كييف وواشنطن سخيفة تماما. نحن نعلم أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءتها الأوامر بذلك".

وتعليقا على رد فعل روسيا، قال بيسكوف إنه "قد يأخذ أي صورة من الصور" دون أن يعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

من جانبها قالت الخارجية الروسية، في بيان لها، نشر في موقعها على الإنترنت، إن "الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية. سترد روسيا وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".

المصدر: نوفوستي