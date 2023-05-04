بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لعدم تصعيد النزاع في أوكرانيا بسبب مهاجمة الكرملين

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى عدم استخدام الهجوم على الكرملين لتصعيد النزاع الأوكراني.

وأضاف بوريل: "نحث روسيا على عدم استخدام هذا الهجوم المزعوم، كذريعة لمواصلة تصعيد النزاع".

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ويشار إلى أن إدارة الرئاسة الروسية أعلنت يوم أمس أنه تم استهداف مقر الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، بطائرتين مسيرتين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب، تم تعطيل المسيرتين بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس الدولة لم يكن موجودا في الكرملين في تلك اللحظة.

المصدر: نوفوستي