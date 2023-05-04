فرنسا تستعد لحزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

تعد باريس حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تتضمن مدافع هاوتزر من طراز "قيصر" وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومدرعات.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي تابعت: "لقد ركزنا جهودنا على ما هو مطلوب في المقام الأول: مدافع هاوتزر (قيصر)، والتي يعجب الأوكرانيون بفعاليتها، كما نوفر أيضا أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة والمدرعات. نحن نركز على احتياجات أوكرانيا ونجري حوارا مستمرا مع كييف".

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وأشارت الوزيرة إلى أن فرنسا "يجب أن تستمر في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها حتى تمضي في هجومها المضاد".

وكانت باريس قد أرسلت بالفعل إلى أوكرانيا 6 مدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز TRF1 ونظامي دفاع جوي Crotale، فيما تلقت أوكرانيا بالفعل 18 مدفع هاوتزر "قيصر" من فرنسا. كذلك تلقت أوكرانيا أيضا منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ميسترال" و"ميلان"، ونحو 60 مدرعة لنقل الجنود وألغاما مضادة للدبابات إضافة إلى ما زودت به فرنسا أوكرانيا من الزي الرسمي والوقود والقذائف والخراطيش ومجموعات الإسعافات الأولية وحصص الإعاشة الجافة وأطقم الحماية من الإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أبلغت عن خطط باريس لإرسال 12 مدفع هاوتزر "قيصر" إلى كييف، فيما اتفقت إيطاليا وفرنسا على إمداد كييف بنظام دفاع جوي طورته شركة T-Mamba/Samp هذا الربيع، كما وصلت 12 دبابة من طراز AMX-10RC بعجلات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي