أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية بالجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، بتدمير القوات الروسية لـ 3 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك.

وأوضح زيبنسكي، "أن القوات الروسية رصدت خلال يوم واحد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في محور كوبيانسك، تابعة للألوية الآلية المنفصلة 14 و92، وقامت بتدميرها".

وأضاف، أن القوات الروسية، أحبط محاولتين لتبديل المناوبات لدى القوات الأوكرانية في خطوط التماس، بالقرب من قريتي نوفوملينسك وكراخمالنوي في خاركوف.

كما تم تدمير 5 مراكز مراقبة أوكرانية في المنطقة بنيران مدفعيات قوات الدفاع الروسية في الفيلق الـ 6.

وتابع: "دمرت القوات الروسية مدفع D-30 وطاقم هاون على المشارف الشرقية لمنطقة مانكوفكا بالقرب من كراسنوي سيلو.

وفي اليوم السابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بخسارة القوات الأوكرانية لـ 40 مقاتلا في محور كوبيانسك خلال يوم واحد.

المصد: نوفوستي