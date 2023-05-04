صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن هناك حشدا ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه.

وتابع روغوف أن هذه يمكن أن تكون "بداية النهاية" لنظام كييف. وكانت مجموعة مدرعات من القوات الأوكرانية قد شنت هجوما في اتجاه أوريخوفسكي بمنطقة زابوروجيه مساء أمس الأربعاء، وقوبلت بخط الدفاع الأول الروسي، وبعد صد القوات الروسية لها، تكبدت تلك القوات خسائر وتراجعت إلى مواقعها الأصلية.

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وقال روغوف إن قوات العدو حشدت أعدادا كافية على خط المواجهة لشن هجوم مضاد في منطقة زابوروجيه، وأشار إلى أن "تكتيكهم هو إجراء استطلاع بالقوة لإحداث فجوة في خط الدفاع الأول، ثم إرسال القوات الرئيسية، بغرض تنفيذ "اختراق وهجوم واسع النطاق"، وبحسب قوله فإن القوات الروسية "على دراية أيضا بمخططات العدو، ويمكن أن تصبح مدينة توكماك أحد اتجاهات الهجوم".

وتابع روغوف: "الهجوم المضاد في منطقة زابوروجيه قد يكون بداية النهاية لوجود نظام كييف بأكمله. لن تكون هناك رحمة للإرهابيين الذين استقروا في كييف ومقاتليهم والمتواطئين معهم".

المصدر: نوفوستي