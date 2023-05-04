"زمان": أردوغان يعفو عن 4 سجناء بينهم مدان بقضية تنظيم "حزب الله" تركيا

أفادت صحيفة "زمان التركية" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألغى الأحكام القضائية الصادرة بحق 4 سجناء مدانين بجرائم الإرهاب ومحاولة الانقلاب والاتجار بالمخدرات والقتل.

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وقالت الصحيفة إن قرار العفو الرئاسي نشر في الجريدة الرسمية، وشمل إلغاء عقوبة السجن بحق كل من سادات ساليك، الذي يقبع داخل السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات، ونهاد إيليمان الذي يقبع داخل السجن بتهمة القتل العمد.

وتضمن القرار أيضا إلغاء عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة الصادرة بحق محمد أمين ألبسوي ضمن قضية تنظيم "حزب الله" تركيا، وعقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق شتين سانر ضمن قضية انقلاب 28 فبراير بسبب كبر السن.

ويأتي قرار العفو عن ألبسوي بعدما تحالف أردوغان قبل فترة مع "حزب الهدى" الكردي، الذراع السياسي لـ"حزب الله" تركيا، لمساندته في الانتخابات.

من الجدير ذكره أن تنظيم "حزب الله" تركيا هو جماعة كردية، تتركز غالبية نشاطاتها في مناطق جنوب شرق الأناضول حيث تساعد الأهالي وتقيم دورات دينية، وتتوسط في حل النزاعات الاجتماعية، وتحاول حاليا الاندماج في السياسة التركية إذ أعلنت تأسيس "حزب الهدى" للمشاركة في الانتخابات وتحالفت مع حزب "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التركية الرئاسية والعامة في الـ14 مايو الجاري.

المصدر: صحيفة زمان التركية