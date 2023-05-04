خبير أمريكي: لا يمكنك مهاجمة موسكو عشية عيد النصر دون رد حازم

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ارتكب خطأ فادحا باستهداف الكرملين بمسيرتين، وسيواجه عواقب وخيمة نتيجة لذلك.

وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة Judging Freedom عبر "يوتيوب"، أن هذا الخطأ سيسهم في توحد الروس على كلمة واحدة، ضد عدو مشترك، بنفس الطريقة التي اتحد بها الأمريكيون بعد هجمات الـ 11 سبتمبر.

وأضاف: "في المرة الأخيرة التي ارتكب فيها النازيون شيئا مماثلا، تمكن الاتحاد السوفيتي من إيقافهم، والآن ارتكب الأوكرانيون خطأ فادحا بتنظيم هذا الهجوم".

وأكد قائلا: "لا يمكنك مهاجمة موسكو عشية الاحتفال بيوم النصر على النازية، وتتوقع بأن روسيا ستترك الأمر دون رد حازم".

وألمح جونسون، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يهدف بخطوة كهذه إلى تعيد الصراع، واستفزاز روسيا لتقوم برد من شأنه توريط حلف الناتو والولايات المتحدة في الصراع بشكل مباشر.

وخلص إلى أن هذه الحركة ستؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تكن على علم بمخطط أوكرانيا لهذا الهجوم.

المصدر: نوفوستي