وزيرا الخارجية الروسي والأردني يبحثان التسوية السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي هاتفيا الشأن السوري، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف بيان الخارجية: "أطلع الصفدي، لافروف (هاتفيا) على نتائج اجتماع الأول من مايو لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، ورحب لافروف بدوره بالاستعداد الذي أعلن عنه في الاجتماع بالمساهمة في تسهيل التسوية السورية، بما في ذلك الحلول فيما يتعلق بالقضية السورية، وحل المشاكل الإنسانية وترميم البنية التحتية وعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات واستمرار العملية السياسية السورية الداخلية".

بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على أجندة الشرق الأوسط. وتم التأكيد على المصلحة المشتركة في مواصلة تنسيق النهج لحل حالات الصراع والأزمات التي لها تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، بحسب بيان الخارجية.

كما ناقش وزيرا الخارجية موضوع زيادة تعزيز التعاون الثنائي الروسي الأردني.

عُقد اجتماع لوزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق في عمان، يوم الاثنين، في إطار استمرار المشاورات العربية حول سوريا وعودتها إلى جامعة الدول العربية، التي بدأت في أبريل الماضي في مدينة جدة السعودية.

المصدر: نوفوستي