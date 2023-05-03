الأمن الروسي يكشف عن مصدر المتفجرات التي تستخدمها أوكرانيا في عملياتها "الإرهابية"

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن أجهزة الأمن الأوكرانية، استوردت مكونات القنابل المستخدمة في عملياتها "الإرهابية" في الأراضي الروسية، من بلغاريا عبر تركيا وجورجيا.

وأوضح جهاز الأمن الروسي، أنه تم إخفاء المكونات المستوردة داخل أجهزة التدفئة الكهربائية والمواقد.

وأضاف جهاز الأمن في بيانه، "أن طواقمه تمكنت من تحديد شبكة دولية نظمتها أجهزة الأمن الأوكرانية تمر عبر أراضي تركيا وجورجيا لتهريب المتفجرات ومكوناتها، عبر بلغاريا مموهة داخل المواقد الكهربائية، والأدوات المنزلية".

وأفاد حاكم جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، بأن أجهزة الأمن الروسية أوقفت نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة القرم.

ووفقا للمعلومات الواردة، شارك في تنظيم عملية شحن الأدوات الكهربائية المحشوة بمكنونات المتفجرات من بلغاريا إلى روسيا، عدد من المواطنين الأوكرانيين وعدد من المواطنين الروس.

وبعد تسليم الأدوات الكهربائية إلى أراضي روسيا الاتحادية، تم نقلها إلى أماكن الإعداد للهجمات الإرهابية بمساعدة شركتي النقل "SDEK" و "Vozovoz".

المصدر: نوفوستي