مصدر أمني إسرائيلي: جاهزون للتعامل مع أي قذيفة تطلق من لبنان

قال مصدر أمني لقناة i24 news إن الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي قذيفة يتم إطلاقها من لبنان تجاه إسرائيل.

وأفاد المصدر الأمني الإسرائيلي بأنه "في الوقت الحالي لا توجد معلومات محددة بشأن إمكانية إطلاق قذائف من هناك، لكن توجد استعدادات إسرائيلية في حال قررت حركة حماس في لبنان الانضمام إلى أصدقائها في غزة".

وعلى صعيد متصل وبعد انتهاء تقييم للوضع الأمني في أعقاب إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "جهاز الأمن سيتصرف بحزم وبقوة أمام كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل".

المصدر: i24 news