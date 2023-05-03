حوالي 13 ألف مهاجر غير شرعي يغادرون كوريا الجنوبية

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 13 ألف مهاجر غير شرعي غادروا البلاد بعد حملة ضبط وبرنامج المغادرة الطوعية على مدى الشهرين الماضيين.

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واستأنفت الحكومة الكورية الجنوبية حملتها لضبط الأجانب المقيمين أو العاملين بشكل غير قانوني منذ أكتوبر الماضي، بعد توقف مؤقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الأخيرة التي استمرت من 2 مارس إلى 30 أبريل، ركزت على المجالات التي يمكن أن تسبب ضررا اجتماعيا، مثل خدمات الترفيه، والصناعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بوظائف السكان المحليين، مثل الخدمات اللوجستية والتوصيل.

وقالت إنه تم القبض على ما مجموعه 7578 من العاملين غير المسجلين خلال الحملة، وأجبر 6863 منهم على مغادرة البلاد، مضيفة أنه تم تغريم 208 آخرين والباقي قيد التحقيق.

وقالت إن 5247 مهاجرا غير شرعي إضافي غادروا البلاد من خلال برنامج المغادرة الطوعية الذي يمنح إعفاء من الغرامات وتعليق قيود الدخول.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت غرامات على 1701 صاحب عمل، وظفوا مهاجرين غير شرعيين و12 وسيط توظيف غير قانوني.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية إنها خفضت عدد المهاجرين غير الشرعيين بمقدار 25 ألف بحلول أبريل، من خلال نظام ضبط الإقامة غير القانوني المنتظم الذي بدأ العمل به منذ بداية هذا العام.

المصدر: يونهاب