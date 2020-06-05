اعتقال صينين دخلا كوريا الجنوبية بقارب مطاطي

قال خفر السواحل الكوري الجنوبي، اليوم، إنه ألقى القبض على اثنين اتضح أنهما مهاجران صينيان غير قانونيين، دخلا البلاد بواسطة قارب مطاطي تم العثور عليه بشاطئ الساحل الغربي للبلاد.

يأتي ذلك، وسط قلق متزايد بشأن الثغرات المحتملة في الأمن الساحلي للبلاد، بعد الكشف عن حادثة مماثلة أخرى في مايو الماضي.

وذكر خفر السواحل، أنه تم إلقاء القبض عليهما يوم 31 مايو الماضي، أثناء إجراء التحقيق في حادث مماثل آخر جرى يوم 21 مايو.

وأفاد خفر السواحل الكوري الجنوبي، بأنه بناء على نتائج التحقيق، غادر 5 صينيين مقاطعة شاندونغ الصينية في الساعة 5:00 مساء يوم 18 أبريل بواسطة قارب مطاطي، وفي اليوم التالي وصلوا إلى شاطئ الساحل الغربي في مدينة تيه آن بكوريا الجنوبية.

وعثر مواطن على القارب المطاطي في الشاطئ، مما أثار شكوكا متزايدة حول احتمالية استخدام القارب المطاطي في الهجرة غير الشرعية، غير أن خفر السواحل قد نفى هذه الشكوك بشدة.

وأضاف خفر السواحل أنه يجري تحقيقا لإلقاء القبض على المهاجرين الآخرين والأشخاص المتعاونين معهم. وأكد أنه لا علاقة للحادثين بأي أنشطة تجسسية.

المصدر: وكالة يونهاب