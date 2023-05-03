زيلينسكي ينتقد البيت الأبيض

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه علم بشأن تسريب الوثائق السرية للبنتاغون عبر وسائل الإعلام، معربا عن استيائه من الإدارة الأمريكية، وفقا لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله في مقابلة إنه "علم بالتسريبات مثل أي شخص آخر، من الأخبار".

وأضاف الرئيس الأوكراني "لم أتلق أي معلومات مسبقا من البيت الأبيض أو البنتاغون... لم تكن لدينا مثل هذه المعلومات... هذا بالتأكيد أمر سيء".

ووفقا لزيلينسكي، فإن عدم إبلاغه بشأن التسريبات عبر القنوات الديبلوماسية "يضر بسمعة البيت الأبيض والولايات المتحدة".

وفي السابق ذكرت تقارير إعلامية أن تسريب الوثائق الأمريكية السرية، التي يصف جزء منها حالة القوات الأوكرانية، قد يكون بدأ في غرفة دردشة على منصة وسائط اجتماعية شائعة في الإنترنت.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب الوثائق، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيشيرا.

المصدر: "نوفوستي"