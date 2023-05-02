أوكرانيا تلغي اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا

أعلن البرلمان الأوكراني "رادا"، يوم الثلاثاء، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني.

وقال البرلمان الأوكراني في بيان: "اعتمد في 2 مايو الجاري، قانون ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني".

وأوضح البيان أن إقرار القانون "يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وتعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار البيان إلى أن "الإطار القانوني الأوكراني يجب أن يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية" بشأن سوريا.

وذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية، أن أوكرانيا قطعت في صيف عام 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظرا تجاريا بعد اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي نهاية سبتمبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثيقة بضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين في المناطق الأربعة، وإنهاء الاضطهاد والعنف ضد المدنيين فيها، وضمان أمن وسلامة روسيا نفسها.

المصدر: الأناضول