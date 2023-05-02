البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن لن "يتفاوض" مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يتعين على الكونغرس الأميركي أن يقرره.

لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وقالت جان بيير: "هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها"، مشيرة إلى أن القرار يرجع إلى الكونغرس، لتفادي تخلف البلاد عن سداد ديونها.

واعتبرت جان بيير أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين "من دون شروط"، بينما عرض الرئيس الأميركي اجتماعا في 9 مايو، مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.

وبدون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارا من 1 يونيو، وفقا لوزيرة الخزانة جانيت يلين.

وقالت جان بيير إن بايدن على استعداد لمناقشة "عملية منفصلة حول خفض الميزانية" لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

وأردفت: "من واجب الكونغرس الدستوري منع التخلف عن السداد... نظرا إلى الوقت المحدود المتاح أمام الكونغرس الآن، من الواضح أن السبيل العملي الوحيد لتجنب التخلف عن السداد هو أن يعلق الكونغرس الحد من سقف الدين من دون شروط".

إضافة إلى ذلك، قالت إن بايدن يعتبر أن تخفيض الإنفاق الذي اقترحه مكارثي "غير معقول" و"خطير".

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب حيث يتمتعون بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون مقترح من شأنه أن يسمح برفع سقف الاقتراض مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق في مجموعة من البرامج الحكومية، لكن ليس لدى المشروع أي فرصة تقريبا لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بغالبية المقاعد.

المصدر: وكالة فرانس برس