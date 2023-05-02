زاخاروفا: شركة الطيران الأوكرانية رفضت إجلاء مواطن روسي من السودان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن شركة الطيران الأوكرانية الخاصة "SkyUp"، التي شاركت في الإجلاء من السودان، رفضت مواطنا روسيا تقدم بطلب للإجلاء.

وأشارت زاخاروفا على قناة "روسيا -1" أنه: "عندما اكتشفت أجهزة المخابرات التي يسيطر عليها نظام كييف أنه مواطن روسي، أبلغوه أنهم لن يقوموا بإجلائه، على الرغم من إجلاء زملائه من مواطني أوكرانيا وجورجيا ".

وأفادت الخارجية الروسية، في وقت سابق، بوصول أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة ومواطنين من أوكرانيا، إلى مطار موسكو دون وقوع حوادث عقب إجلائهم من الخرطوم.

كما لفتت الخارجية إلى أنه بفضل الإعداد الدقيق والتنسيق الوثيق مع الشركاء في السودان، تم تأمين وصول قافلة الإخلاء والإجلاء في 1 مايو تحت حماية وحدات القوات الخاصة الروسية، من السفارة الروسية في الخرطوم إلى قاعدة الشهيد مختار الجوية، والتي تقع في مدينة أم درمان على بعد 35 كيلومترا من العاصمة السودانية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم، ورعايا دول رابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس