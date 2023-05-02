رئيسي: استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيستمر

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيستمر.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"،قال إبراهيم رئيسي: "مقدمات استئناف العلاقات مع السعودية حصلت خلال زيارتي إلى بكين"، مشددا على أن "استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيستمر".

وأضاف رئيسي: "إيران والسعودية تمتلكان مكانة مؤثرة في المنطقة والعلاقات بينهما يمكن أن تحمل الكثير من الفوائد"، متابعا: "الأعداء شعروا بالغضب من عودة العلاقات ومنهم الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والدليل سعيهم للتفرقة".

وأردف: "الوحدة الاستراتيجية أساسية ويجب متابعتها فيما الأعداء يتبعون استراتيجية فرق تسد".

وأوضح رئيسي لقناة "الميادين" قائلا: "الرئيس الصيني شي حين بينغ أبلغنا برغبة السعودية في استئناف العلاقات وأبدينا رأيا إيجابيا..ربما لا يريد البعض للصين أن تكون وسيطا بيننا وبين السعودية، لكننا نعتقد أن هذه الخطوة كانت إيجابية".

وتابع رئيسي في سياق آخر: "دعونا اللبنانيين واليمنيين إلى أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم ويمنعوا أي أحد من أن يفرض عليهم إرادته".

واستطرد: "التدخل الأجنبي في الدول بما فيها لبنان واليمن لا يؤدي سوى إلى خلق المشاكل".

المصدر: "الميادين"