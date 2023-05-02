امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيا خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحفية

قالت امرأة تدعى جيسيكا ليدز أمام محكمة في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحرّش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة بالولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

واليوم الثلاثاء، روت جيسيكا ليدز البالغة حاليا 81 عاما ما تعرضت له خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي جين كارول التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير، في حين ينفي ترامب التهم الموجهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه الى الانتخابات الأمريكية العام 2024 وسعيه الى ولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

وأوضحت ليدز أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن أن "ترامب تحسسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979"، مضيفة: "لم يدر أي حوار..حصل ذلك بشكل مفاجئ..حاول تقبيلي وتحسس ثديي".

وكانت ليدز قد أطلقت اتّهامها هذا لأول مرة خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة نيويورك تايمز قبل انتخابات العام 2016 التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة، حيث أنه خلال الحملة الانتخابية تلك، اتهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش جنسيا بهن.

وكانت ليدز قد وجهت اتهاماتها بشكل علني بعدما نفى ترامب خلال مناظرة مع هيلاري كلينتون صحة ما ينشر من معلومات عن ارتكابه أي تحرّش جنسي، حيث علقت حينها ليدز قائلة: "استشطت غضبا لأنه كان يكذب".

وفي مطلع أبريل، مثل ترامب أمام القضاء في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي فاز بها على حساب كلينتون.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتّهامات الموجهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، إضافة الى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

المصدر: "فرانس برس"