إيران.. انفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس الثوري

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس في مدينة "دامغان "شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل، كشفت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان في بيان، عن وقوع انفجار أثناء نقل الذخيرة والعتاد بأحد مراكز الذخيرة بأطراف مدينة دمغان.

وأضاف البيان أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة سبب الحادث، لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

المصدر: "إرنا"