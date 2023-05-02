بيني غانتس: ستدفع المنظمات الفلسطينية ثمنا باهظا لقاء إطلاقها الصواريخ على الجنوب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الثلاثاء، إن "المنظمات الفلسطينية ستدفع ثمنا باهظا لقاء إطلاقها الصواريخ على الجنوب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي فعّل منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المجاورة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صاروخا أصاب بشكل مباشر منزلا في مستوطنة سديروت، حيث أشارت القناة 14 العبرية إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الصاروخي من غزة هو 6 مصابين، أحدهم بحالة خطيرة.

وقالت المصادر نفسها إن نحو 20 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، كما سمعت صافرات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.

وفي وقت لاحق أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة بيان قالت فيه إنها "إذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان)، فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم"، لافتة إلى أن "ذلك يأتي كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردودا من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".

المصدر: RT