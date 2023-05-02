وفاة الأسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما في السجون الإسرائيلية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، وفاة الأسير خضر عدنان (44 عاما)، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوما رفضا لاعتقاله.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الأسير خضر عدنان الذي اعتقل في الخامس من فبراير الماضي، تعرض لعملية اغتيال ممنهجة من قبل أجهزة الاحتلال".

وتابع نادي الأسير: "اليوم نخسر قائدا حقيقيا، خاض على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم 6 إضرابات، وخلالها حمل صوت الأسرى إلى كل أرجاء العالم، وتمكن في كل مرة من نيل حريته، حتى قرر الاحتلال في هذه المرة وبأدوات ممنهجة باغتياله عن سبق الإصرار، وبقرار".

وبين نادي الأسير، أنه وعلى مدار إضرابه، رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لعائلته أن تزوره رغم ما وصل إليه من مرحلة بالغة الخطورة، كما رفضت نقله إلى مستشفى (مدني).

وبوفاة خضر عدنان يرتفع عدد ضحايا الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية إلى 237، منذ عام 1967.

المصدر: وفا