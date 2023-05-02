إيران.. مقتل شاب خلال دفاعه عن فتاتين تعرضتا للتحرش وقائد الحرس الثوري ينعيه (فيديو)

نعى القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الشاب حميد رضا الداغي الذي سقط قتيلا أثناء دفاعه عن فتاتين تعرضتا للتحرش من قبل بلطجية.

وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين سلامي: "أبارك وأعزي عائلة الشهيد والشعب الإيراني باستشهاد "حميد رضا الداغي".. الشهيد المظلوم والشجاع والغيور دفاعا عن العفة".

وأضاف اللواء سلامي: "أظهرت هذه الحادثة الملهمة أن مجد الغيرة في الدفاع عن الشرف ومشعل هذه الغيرة أكثر اتقادا من أي وقت مضى في المجتمع الإيراني، وأن جهود الأعداء الشريرة و الخادعة في ترويج المنكر ودحض المعروف لن تحقق نتيجة".

يذكر أن الشاب حميد رضا الداغي لقي حتفه قبل أيام إثر طعنات متعددة بالسكين في محاولة لمنع بلطجية من التعرض لشابتين في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران، وشهد تشييعه في مدينتي مشهد وسبزوار حضورا جماهيريا ملفتا للتعبير عن دعمهم لما قام به الداغي.

المصدر: "تسنيم"