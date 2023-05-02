وزير الدفاع التركي: أصبحنا لاعبا مهما في السوق الدولية (صور)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "كل خطوة تتخذ في مجال الصناعات الدفاعية، وكل مشروع يتم تنفيذه، يرمز إلى قوة البلاد التي أصبحت لاعبا مهما في السوق الدولية".

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وأضاف أكار، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في قاعدة جوية بمدينة قيسري وسط تركيا، خلال مشاركته في حفل تسليم طائرة الشحن العسكرية الرابعة A400M إلى قيادة القوات الجوية التركية: "نشيد بتطور الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة، إذ أن نسبة اعتماد تركيا على الخارج في توفير احتياجاتها من منتجات هذا القطاع، تقلصت إلى حدود 20 بالمئة".

وتابع: "تحديث طائرات الشحن العسكرية من طراز A400M، يجري في 4 مراكز حول العالم فقط، ومصنع قيسري الثاني لصيانة الطائرات وسط تركيا، هو أحد هذه المراكز".

مشيرا إلى أن "هذا المصنع اكتسب قدرات إضافية، بعد الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص، إحدى شركات الطيران العالمية".

وأكد الوزير التركي على ثقتهم "بأن مصنع قيسري الثاني لصيانة الطائرات، سيقوم مستقبلا بتحديث طائرات الدول الشقيقة والصديقة لتركيا"، موضحا أن "طائرات A400M التي تستخدم في مجالات واسعة من الأنشطة، مثل الفعاليات الإغاثية، وعمليات الإجلاء، ونقل الأفراد والمواد، أظهرت فوائد كبيرة، في زلزال 6 فبراير الماضي، والذي ضرب جنوبي تركيا".

المصدر: RT