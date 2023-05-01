أردوغان: المقاتلة "هورجيت" ستحل محل مقاتلات إف-16 جزئيا في سلاح الجو التركي

أعلن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن تزويد مقاتلة التدريب القتالي التركية هورجيت بأسلحة محلية، وستكون قادرة بأن تحل محل مقاتلات إف 16 جزئيا في سلاح الجو التركي.

وقال أردوغان خلال حفل استعراض نماذج جديدة من الطائرات المقاتلة للجمهور جرى الاثنين في مدينة كهرمانكازان، ونقلته القنوات التلفزيونية المحلية: "سيتم قريبا تحديث هورجيت بأسلحة ورادارات محلية الصنع وستدخل الخدمة في سلاح الجو.

وأضاف: ستكون قادرة على أن تحل محل مقاتلات إف-16 التي لدينا في الخدمة جزئيا. ستدخل الخدمة لدى القوات المسلحة، وسيتم تشكيل أسراب منفصلة من هذه الطائرة".

وأضاف أن القوات المسلحة تخطط لوضع "هورجيت" على سطح أول حاملة طائرات وسفينة إنزال وطنية والتي تم عرضها مؤخرا "تي سي جي الأناضول".

فيما يتعلق بمقاتلة الجيل الخامس "كان" التي طورتها الشركات التركية، أشار الرئيس إلى أنها ستدخل الخدمة في غضون سنوات قليلة بعد استكمالها جميع الاختبارات، وأضاف: "حينها ستصبح تركيا واحدة من خمس دول في العالم تنتج طائرات من الجيل الخامس، بفضل تزويدها بأحدث التقنيات، ستكون قادرة على التخفي من الرادارات، وقادرة على التسلل إلى مؤخرة العدو".

كما أعلن أن الأيام القادمة ستشهد انطلاق أول رحلة لطائرة "أنكا 3" القتالية الجديدة المسيرة. موضحا: لدى أنقرة آمال كبيرة بتطوير قدراتها القتالية لصالح الجيش، والتصدير إلى الخارج.

طائرات هورجيت

طائرة التدريب القتالية الخفيفة التركية "هورجيت" طورتها شركة صناعة الطائرات الوطنية التركية وحلقت لأول مرة في 25 أبريل.

الطائرة مجهزة بمحرك مستورد، لكن أنقرة تخطط لاستبداله بمحرك محلي.

وأشار الجانب التركي في أكثر من مناسبة إلى أن طائرة "هورجيت" ستتفوق على بعض المقاتلات الموجودة حاليا في الخدمة من حيث خصائصها.

المصدر: تاس