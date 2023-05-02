بعد جرائم اغتصاب.. عمدة بلدة في هنغاريا يطالب لاجئين أوكرانيين بالرحيل

طالب عمدة بلدة كيريبس في هنغاريا، لازلو ديوريتشا، اللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يضايقون فتيات ونساء البلدة بالرحيل.

وأوضح ديوريتش أن هناك شكوى من عمال محليين بأن العمال المهاجرين من ترانسكارباثيا الأوكرانية اغتصبوا فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وامرأة تبلغ من العمر 22 عاما. وأشار العمدة إلى أنه لن يتسامح مع مثل هذه الحالات.

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وأضاف العمدة أنه "طالما عمدة هذه البلدة فإنه لن يتسامح مع التحرش بالفتيات، وسيحارب أيضا الجرائم الأخرى". كما طالب العمدة الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية السكان المحليين.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في الفترة من 24 فبراير من العام الماضي إلى 28 مارس من هذا العام، وصل 8،172،311 لاجئا أوكرانيا إلى أوروبا، منهم أكثر من 5 ملايين شخص مسجلين في الدول الأوروبية كجزء من برامج المساعدة الوطنية.

المصدر: نوفوستي