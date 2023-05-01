قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي أن إدارة الولايات المتحدة لن تنشر بيانات عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كيربي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين عبر الإنترنت، عند سؤاله عما إذا كان لدى الولايات المتحدة بيانات عن خسائر القوات المسلحة: "اليوم لن أتحدث عن الخسائر على الجانب الأوكراني، نحن لا نتحدث أبدا عن الخسائر الأوكرانية في الحرب. ولا أعتقد أننا سنغير هذا الموقف".

ووفقا له، سلطات كييف، إذا كان لديهم رغبة كهذه، حينها يمكنهم نشر المعلومات. "لن نتحدث عن خسائرهم. يجب أن يتحدثوا عن ذلك بأنفسهم. لن أضع أي شيء على الملأ من شأنه أن يعقد عملهم".

"أنا لن أكشف معلومات من شأنها أن تعقد الوضع لأوكرانيا. إذا قرروا رفع السرية عن الشخصيات والإعلان عنها، فهذا شأنهم".

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في وقت سابق، قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات الأمريكي السابق ومفتش الأمم المتحدة السابق الذي تولى الاشراف على التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية، إن الخسائر بين الجيش الأوكراني قد تصل إلى أكثر من 300 ألف قتيل.

المصدر: تاس