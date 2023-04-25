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مصدر عسكري: خلاف بين فصيلين أوكرانيين يوقع 10 قتلى

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مصدر عسكري: خلاف بين فصيلين أوكرانيين يوقع 10 قتلى
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أفاد الضابط المتقاعد في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها، نتيجة للخلافات الحاصلة في صفوفها في محور دونيتسك.

وأوضح ماروتشكو، نقلا عن مصدر مطلع، أن نزاعا مسلحا نشب بين القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الجورجيين، عقب صدور أمر من القيادة الأوكرانية لقواتها في قرية كونستانتينوفكا، بتسليم نقطة الانتشار المؤقتة هناك، والمجهزة جيدا للمرتزقة الجورجيين للإقامة فيها.

وأضاف، أنه عند قدوم المرتزقة الجورجيين إلى المكان، نشب خلاف لفظي بين الطرفين، تصاعد حتى وصل إلى تبادل لإطلاق النار.

وأشار ماروتشكو، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة لهذا النزاع، بلغت 10 أشخاص، منوها بأنه تم فتح قضية جنائية في الحادثة، بإشراف مكتب المدعي العام العسكري وجهاز المخابرات العامة الأوكرانية.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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