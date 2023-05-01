روسيا وباكستان عازمتان على مواصلة تعميق الحوار السياسي

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري رسائل التهنئة بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية الاثنين: إن "وزيرا الخارجية أشارا إلى الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين البلدين، وأعربا عن تقديرهما الكبير للمستوى الذي تحقق من التعاون والتفاعل الروسي الباكستاني في المنصات الدولية".

وأضاف البيان: "الجانبان أكدا التزامهما المتبادل بالتعميق المستمر للحوار السياسي، وتطوير التعاون متعدد الأوجه في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات العملية لصالح شعبي البلدين".

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1 مايو 1948.

المصدر: تاس