باريس: نحو 782 ألف متظاهر في فرنسا بعيد العمال

أعلنت الحكومة الفرنسية أن نحو 782 ألف شخص احتجوا في أنحاء فرنسا اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العمال، فيما أحصت نقابة "سي جي تي" 2.3 مليون متظاهر، ضد "إصلاح" نظام التقاعد.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن نحو 782 ألف شخص احتجوا في أنحاء فرنسا اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال، في إظهار جديد للغضب ضد إصلاح نظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون، من بينهم 112 ألفا في باريس وحدها.

وقالت نقابة "CGT" إنها أحصت 2.3 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك 550 ألفا في العاصمة.

هذا وكانت نسبة المشاركة أعلى بشكل كبير من يوم الأول من مايو العام الماضي، لكنها أقل من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد هذا العام.

المصدر: "فرانس برس"