تركيا تنشر صورا لمبنى كان يقيم فيه زعيم "داعش" قبل أن تصفيه الاستخبارات التركية

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو قالت إنه للمبنى الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي الذي تم تحييده بعملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن الاستخبارات التركية تمكنت من القضاء على زعيم التنظيم في سوريا، بعد أن تعقبته لفترة فترة طويلة.

ويعد المدعو "أبو الحسين الحسيني القرشي"، الزعيم الرابع لتنظيم "داعش"، وقد تسلم منصبه هذا في 30 نوفمبر من العام الماضي 2022

وقد أعلن عن تنصيبه، من يسمى "المتحدث باسم تنظيم الدولة"، ويدعى "أبو عمر المهاجر"، في تسجيل صوتي، حيث ذكر المهاجر في التسجيل، أن الزعيم "الثالث" لتنظيم "داعش"، "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قتل أثناء المعارك.

المصدر: وكالات