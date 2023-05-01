وزير العدل الإسرائيلي يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي

اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الحكومة الأمريكية بمساعدة ودعم المحتجين الإسرائيليين ضد خطة الائتلاف للإصلاح القضائي.

وقال: "واشنطن تعمل بالتعاون معهم في هذا الصدد، كما ترون من الأشياء التي قالها الناس في الحكومة الأمريكية"، معتبرا أنه "ليس هناك شك في أننا في وضع غير مفهوم في تعزيز الإصلاحات".

وأضاف: "هم يسيطرون على المحاكم، والمدعي العام، وجميع رؤساء الاقتصاد.. الحكومة الأمريكية لديها سيطرة كاملة على الصحافة، ومواقع ynet وWalla، وIsrael Hayom".

وأشار إلى أنه ليس لديه شك في أنه "حتى لو قمنا بحملة كاملة لشرح الإصلاح، فليس هناك فرصة لوصولنا إلى وضع مختلف. يمتلك الجانب الآخر ترسانة من الأدوات المذهلة التي تم الكشف عن قوتها في هذا الحدث كما لم يحدث من قبل. إنه ممول بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق، أفاد موقع The Washington Free Beacon أن وزارة الخارجية منحت أكثر من 38000 دولار منذ عام 2020 لحركة "من أجل حكومة الجودة"، وهي إحدى المجموعات الرائدة في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جولة هذا العام من المظاهرات المعارضة للإصلاح القضائي.

المصدر: "جيروزاليم بوست"