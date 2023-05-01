مخمور يمازح الشرطة برخصة قيادة لجونسون صالحة لعام 3000 (صور)

ألقت الشرطة الهولندية القبض على سائق مخمور في مدينة غرونينغن، كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون.

وأفادت قناة Oogtv الهولندية، بأن الحادثة وقعت أمس الأحد، حيث أوقف ضباط الشرطة السائق لإجراء فحص روتيني، ليدركوا سريعا بأن الرجل مخمور.

وأثناء تفتيش السيارة، عثر الضباط على رخصة قيادة مزورة، تحمل معلومات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وصورته الشخصية، وتنتهي مدة صلاحيتها في العام 3000، ونتيجة لذلك، تم تغريم السائق ومصادرة رخصته المزورة.

المصدر: نوفوستي