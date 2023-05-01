 
مباشر

مخمور يمازح الشرطة برخصة قيادة لجونسون صالحة لعام 3000 (صور)

أخبار العالم

مخمور يمازح الشرطة برخصة قيادة لجونسون صالحة لعام 3000 (صور)
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v87v

ألقت الشرطة الهولندية القبض على سائق مخمور في مدينة غرونينغن، كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون.

وأفادت قناة Oogtv الهولندية، بأن الحادثة وقعت أمس الأحد، حيث أوقف ضباط الشرطة السائق لإجراء فحص روتيني، ليدركوا سريعا بأن الرجل مخمور.

وأثناء تفتيش السيارة، عثر الضباط على رخصة قيادة مزورة، تحمل معلومات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وصورته الشخصية، وتنتهي مدة صلاحيتها في العام 3000، ونتيجة لذلك، تم تغريم السائق ومصادرة رخصته المزورة.

مخمور يمازح الشرطة برخصة قيادة لجونسون صالحة لعام 3000 (صور)

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا