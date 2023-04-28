رئيس هيئة "بي بي سي" يعلن استقالته على خلفية ترتيب قرض لجونسون

أعلن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية BBC ريتشارد شارب استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

وقال شارب "أشعر بأن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي".

تسبب الجدل الدائر حول تعيين شارب في أحد أكثر الأدوار شهرة في بريطانيا في زيادة الضغط على ريشي سوناك، خليفة جونسون.

فشارب كان رئيسا سابقا لسوناك في بنك الاستثمار Goldman Sachs وهو مانح ثري سابق لحزب المحافظين الحاكم.

ويتم تعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية من قبل ملك المملكة المتحدة بناء على نصيحة الحكومة. وتعرض تعيين جونسون لشارب لانتقادات في ذلك الوقت بسبب المحسوبية من قبل الحكومة التي قيل إنها حريصة على كبح جماح التقارير النقدية المتصورة من قبل الـBBC.

المصدر: "أ ف ب"