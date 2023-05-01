الدفاع الروسية تعلن تدمير 8 مسيرات ومركز قيادة ومستودعات أسلحة وتصفية أكثر من 540 مسلحا

في محور كوبيانسك، تم تصفية أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط 5 محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 127 التابع للقوات الأوكرانية في خاركوف.