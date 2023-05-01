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بريطانيا.. قطاع التمريض يهدد بالإضراب حتى عيد الميلاد

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بريطانيا.. قطاع التمريض يهدد بالإضراب حتى عيد الميلاد
AFP
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قالت رئيسة الكلية الملكية البريطانية للتمريض بات كولين إن إضراب قطاع التمريض يمكن أن يستمر "حتى عيد الميلاد" ما لم تغير الحكومة استراتيجيتها المتعلقة بأجور موظفي الخدمات الصحية.

وحذرت كولين من أن البلاد يمكن أن "ترى طاقم التمريض لدينا في طوابير الاعتصام حتى عيد الميلاد. لكننا لا نريد ذلك"، مشددة على "أننا بحاجة إلى إعادة هذه الخدمة الصحية من حافة الهاوية".

وقالت إن الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد الممرضين هذا الأسبوع جعلتهم يشعرون بأنها تخلت عنهم.

ويأتي ذلك مع بدء إضراب عشرات الآلاف من الممرضين في إنجلترا لمدة ثمان وعشرين ساعة، اعتبارا من مساء الأحد، بعد رفض النقابة عرضا حكوميا لتسوية النزاع بشأن الأجور.

من جهته، وصف وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الإضراب بالـ"محبط"، واتهم الكلية التي تمثل الممرضين بأنها تخاطر بحياة المرضى.

المصدر: sky news

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