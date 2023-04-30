أردوغان يحدد أسباب ثقته بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 14 مايو، معتمدا في رأيه هذا على استطلاعات الرأي التي تضع حزبه "العدالة والتنمية" في الصدارة.

وقال أردوغان اليوم الأحد على قناة TRT TÜRK: "نحن نتجه نحو النصر في 14 مايو، تخبرنا البيانات القادمة من الساحات عن ذلك. وبحسب استطلاعات الرأي الاجتماعية، نحن أيضا في الصدارة".

إقرأ المزيد

هذا ومن المتوقع أن يكون أردوغان وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.

وفي هذه الأثناء، لا يستبعد المحللون السياسيون المحليون إجراء انتخابات رئاسية مكوّنة من جولتين في تركيا، حيث لم تكشف استطلاعات الرأي العام بعد عن مرشح واضح للفوز.

يشار إلى أنه من أجل الفوز في الجولة الأولى، يجب على المرشح الحصول على نسبة 50٪ على الأقل من الأصوات زائد صوتا واحدا.

كما ينظر العديد من الخبراء على أن مثل هذه النتيجة "غير مرجحة" الحصول.

وفي هذه الحالة، سيتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات يوم 28 مايو. وحينها سيتم الإعلان عن المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات باعتباره "منتصرا".

المصدر: تاس