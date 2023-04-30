وفاة رجل بعد مشاركته في ماراثون لندن

توفي رجل يبلغ من العمر 45 عاما أثناء عودته إلى منزله بعد مشاركته في ماراثون لندن، يوم الأحد الماضي.

وقال منظمو المارثون في بيان، إن ستيف شانكس وهو عداء مخضرم من نوتنغهام أنهى السباق في ساعتين و53 دقيقة و26 ثانية وسيتم تحديد سبب وفاته لاحقا من خلال الفحص الطبي.

وستيف شانكس، زوج وأب من نوتنغهام، أنهى سباق 26.2 ميلا قبل أن يموت أثناء عودته إلى منزله يوم الأحد.

وأضاف المنظمون "الحزن يعتصر الجميع في ماراثون لندن لسماع نبأ الوفاة المفاجئة لستيف شانكس. تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات لجمعية مرضى التصلب المتعدد إحياء لذكرى ستيف".

ولفت المنظمون إلى أن شانكس "كان عداء ذو خبرة كبيرة وقد أكمل العديد من سباقات الماراثون".

وأعلنت جيس، زوجة شانكس، وفاة زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة وفاته بـ "المفاجئة" و "المفاجئة".

وأنهى أكثر من 48 ألف شخص السباق.

المصدر: إنسايدر