صحيفة "واشنطن بوست": الولايات المتحدة تفقد دعم مصر والعديد من الدول المؤثرة في مواجهة روسيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق أمريكية مسربة، بأن عددا من الدول المؤثرة تتخذ موقفا غير ملزم، وتتخلى عن دعم واشنطن بشأن أوكرانيا والصين، الأمر الذي يعرقل السياسة الأمريكية.

وتشير المخابرات الأمريكية إلى أن بعض الدول المؤثرة، من ضمنها مصر والهند وباكستان والبرازيل، لا تميل إلى دعم واشنطن في المواجهة مع موسكو وبكين، وتؤكد الصحيفة أن هذه الدول غير راغبة في دعم طرف أو آخر بشكل ملزم و"تسعى إلى الابتعاد" عن الصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا "في عصر لم تعد فيه أمريكا القوة العظمى بلا منازع".

وبحسب وكالات الاستخبارات الأمريكية، فإن "القوى الإقليمية المؤثرة تميل إلى البقاء خارجا" في ضوء التنافس بين واشنطن وموسكو وبكين. كما ورد أن روسيا "تظهر قدرتها على صد ضغوط الغرب".

وبينما دعم حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون في أوروبا وشرق آسيا حملة بايدن في أوكرانيا ويقدمون المزيد من الأسلحة مقابل التخلي عن الطاقة الروسية، واجهت واشنطن مقاومة في أماكن أخرى.

وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى "معلومات استخباراتية مسربة لم يتم الكشف عنها سابقا، توفر أيضا نظرة ثاقبة جديدة للعقبات التي يواجهها بايدن في تأمين الدعم العالمي لجهوده".

ووفقا للتقارير الاستخباراتية الأمريكية المسربة، قالت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني خار في مارس، إن بلادها "لم يعد بإمكانها محاولة الحفاظ على أرضية وسطى بين الصين والولايات المتحدة"، مؤكدة على "شراكة استراتيجية حقيقية" مع الصين.

وكتبت الصحيفة أن إحدى المواد المسربة تكشف أنه قبل التصويت على قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة، توقعت الحكومة الباكستانية ضغوطا من الغرب على إسلام أباد لدعم الوثيقة.

وبحسب الجانب الأمريكي، فقد تشاور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في فبراير، مع أحد مرؤوسيه بشأن مسألة القرار. وخلال المناقشة، صرح أحد مساعدي شريف بأن دعم القرار سيتعارض مع المفاوضات مع روسيا بشأن قضايا التجارة والطاقة، وامتنعت باكستان في نهاية المطاف عن التصويت على القرار.

ووفقا لوثائق المخابرات، اتبعت نيودلهي نفس السياسة في فبراير. لذلك، في 22 فبراير، أجرى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجيت دوفال محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وتقول وثائق المخابرات الأمريكية إن دوفال أكد لباتروشيف دعم الهند لروسيا في مختلف المحافل الدولية، وأن نيودلهي "تعمل" لضمان عدم ظهور قضية العملية العسكرية الخاصة "خلال اجتماع مجموعة العشرين بقيادة الهند".

كما قيل إن دوفال أشار إلى أن الهند لن "تحيد عن الموقف المبدئي الذي اتخذته في الماضي" ولن تدعم القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تحتوي المواد المسربة على تقييم أولي لمقترحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإنشاء "كتلة سلام عالمية" للتوفيق بين المصالح الأمريكية والصينية وإنهاء الأعمال العسكرية في أوكرانيا. تدعي الوثيقة أن مسؤولي وزارة الخارجية الروسية أيدوا خطة لولا.

ووفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية، الواردة في الوثائق المسربة، "تحاول مصر التغلب على المواجهة بشأن أوكرانيا ودرء طلبات المساعدة العسكرية من كل من روسيا والولايات المتحدة".

ويحقق البنتاغون في مواد مسربة تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتقويتها، وزُعم أن أكثر من مائة وثيقة يمكن أن تكون قد سُربت على الإنترنت، وقدرت الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.

ورفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة على الانترنت، وقال إنه لم يكن مستعدا بعد للتعبير عن نظرية حول كيف ولماذا تم تنظيم التسريب.

ولا تستبعد موسكو أن يكون هناك حشو متعمد للمعلومات المضللة، كما قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، فإن الولايات المتحدة طرف في الصراع، وفي الواقع، تشن حربا هجينة ضد روسيا، والتي قد تتضمن أساليب مماثلة.

المصدر: نوفوستي + تاس