خامنئي خلال استقبال عبد اللطيف رشيد: وجود حتى أمريكي واحد في العراق يعتبر كثيرا

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق، مشددا على أن وجود حتى أمريكي واحد في العراق يعتبر كثيرا.

ولدى استقباله الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والوفد المرافق له مساء يوم السبت، أكد علي خامنئي أن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق، مضيفا: "إن الأمريكيين لا صداقة لهم مع أحد وهم ليسوا أوفياء حتى لأصدقائهم الأوروبيين".

وشدد قائلا: "إن وجود حتى أمريكي واحد في العراق يعتبر كثيرا".

وأشار علي خامنئي إلى أن تقدم العراق وازدهاره واستقلاله ورفعته أمر مهم جدا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف خامنئي: "إن تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين إيران والعراق يخدم مصلحة البلدين"، لافتا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف الى جانب العراق وأمنيتنا هي تقدم العراق".

ورأى أن تطوير التعاون رهن بالمتابعة الجادة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وخاصة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الأخيرة.

وأردف: "هنالك أعداء ألداء لتوسيع العلاقات بين إيران والعراق وتعميقها، ولولا الأواصر التاريخية والعقائدية الراسخة بين البلدين، لربما عادت العلاقات إلى ظروف عهد صدام".

وأعرب المرشد الإيراني عن ارتياحه للوضع القائم للحكومة ودولة العراق، واعتبر ذلك من نتاج وحدة الشعب والمكونات والفئات العراقية، مؤكدا أن "للعراق شخصيات وأفكارا جيدة وشبابا مفعمين بالحماس والحيوية، وينبغي استثمار هذه الثروة الوطنية والحفاظ على أسس هذه الوحدة".

وبحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في هذا اللقاء، الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن سروره الكبير للقاء المرشد الإيراني، متابعا: "إن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات متواصلة وراسخة في مختلف الأبعاد والمجالات".

وفي إشارة إلى لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، أوضح رشيد قائلا: "إن جهود العراق كلها تهدف إلى تعميق العلاقات مع إيران وتنفيذ بعض القضايا المتبقية بين البلدين"، مثمنا مساعدة ودعم إيران حكومة وشعبا للعراق في مختلف المراحل، وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب.

المصدر "إرنا"