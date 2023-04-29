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واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية الخطيرة" في بحر الصين الجنوبي

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واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال
AP Aaron Favila
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تقترب من دورية فلبينية 23 أبريل 2023.
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دعت واشنطن بكين إلى وقف "سلوكها الاستفزازي وغير الآمن" في بحر الصين الجنوبي، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من سفينة دورية فلبينية ما كاد يتسبب في تصادمهما.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى "مضايقات وترهيب الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها".

وتابع في بيان: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مضيفا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

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