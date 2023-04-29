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شقيقة كيم جونغ أون: إعلان واشنطن وسيئول سيعرض أمن المنطقة والعالم للخطر

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شقيقة كيم جونغ أون: إعلان واشنطن وسيئول سيعرض أمن المنطقة والعالم للخطر
AP Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File
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حذرت كيم يو جونغ المسؤولة الرفيعة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، شقيقة زعيم الجمهورية كيم جونغ أون، من أن الإعلان المشترك لواشنطن وسيئول سيعرض الأمن الدولي للخطر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ قولها، إن إعلان واشنطن "سيؤدي فقط إلى تعرض أمن منطقة شمال شرقي آسيا والعالم بأسره لخطر أكبر، وهذا عمل لا يمكن الترحيب به".

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وجاء ذلك ردا على إعلان واشنطن الذي تبنته الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لواشنطن.

وينص الإعلان على تشكيل فريق استشاري مختص بقضايا التخطيط النووي وتعزيز الردع ووضع خطط للرد على "المخاطر على نظام عدم الانتشار النووي" من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

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