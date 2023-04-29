أول كلمة يلقيها أردوغان في معرض "تكنوفيست" بعد وعكته الصحية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معرض "تكنوفيست" لتكنولوجيا الفضاء في مدينة إسطنبول، في أول ظهور له عقب تعرضه لوعكة صحية نهاية الأسبوع الماضي.

وألقى أردوغان كلمة خلال المعرض رفقة الرئيس الأذري إلهام علييف، أشاد فيها بمعرض "تكنوفيست" الذي تحول إلى علامة تجارية رائدة في هذا المجال، آملا في افتتاح معرض آخر في أنقرة أيضا، في وقت لاحق.

وأضاف: "وصلنا هذا العام إلى 333 ألف فريق، ومليون طلب منافس، للمشاركة في معرض تكنوفيست، من بين 81 ولاية تركية، و96 دولة، بذلنا الكثير من الجهد، لبناء "نظام بيئي تكنولوجي" في تركيا، واليوم نرى أن الشتلات التي زرعناها منذ سنوات قد نمت"

وتابع: "أرى هنا مسافري الفضاء والمخترعين والطيارين والمهندسين والفيزيائيين في المستقبل، وباتباع خطى (عزيز سنجر/عالم تركي حصل على جائزة نوبل)، أرى علماء جددا سيجلبون جائزة نوبل جديدة إلى تركيا".

وقال أردوغان: "لدينا مسيرات (كيزيل إيلما) تطير، وسيارة (توغ) المحلية الصنع معروضة للبيع، وتم تسليم سفينة حاملة للطائرات المسيرة (TCG Anadolu) للقوات البحرية التركية، وسيتم إتاحتها للزوار في إزمير، وبهذه الإنجازات أظهرنا بأن التبعية الخارجية ليست قدرا"

وأضاف قائلا إن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كمال كيليتشدار أوغلو "قرر منح مطار أتاتورك الذي يستضيف مهرجان (تكنوفيست)، والذي تعرض فيه مشاريع التكنولوجيا التركية، لشركة أمريكية، مشيرا إلى أن هذا القرار مؤشر على "تبعيته الكاملة للخارج".

المصدر: RT