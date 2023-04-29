الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا ومرتزقة
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 14 مسيرة أوكرانية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في لوغانسك وتصفية أكثر من 825 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.
وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
في محور كوبيانسك، تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، وإحباط أربع محاولات لمجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 و D-30.
في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكنت القوات الروسية وقوات فاغنر من وقف محاولات القوات الأوكرانية للهجوم المضاد بمناطق تشاسوف يار وكالينين وكراسنوي في جمهورية دونيتسك. كما نفذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 58 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 575 جنديا ومرتزقة وتدمير مدفع هاورتز D-30. واثنين من طراز أكاتسيا وغفوزديكا ذاتية الدفع، بالإضافة إلى رادارين AN / TPQ-50 مضادين للبطارية أمريكية الصنع.
في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 85 جنديا، وتم تدمير مدفعتي D-20 و D30. كما تم تدمير مستودعات ذخيرة لللواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 110 في جمهورية دونيتسك.
في محور خيرسون، تم تصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.
اعتراض 4 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، وتدمير 14 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف.
أسقطت قواتنا مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في جمهورية لوغانسك الشعبية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية