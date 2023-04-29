الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

أكد الرئيسان العراقي عبد اللطيف رشيد، والإيراني إبراهيم رئيسي، على متانة العلاقات بين البلدين، وإرادتهما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال الرئيس العراقي الذي وصل اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على العلاقات المتينة بين الجارين الشقيقين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني أن "العراق لن ينسي وقفة إيران إلى جانب العراق في الحقبة السابقة، والتي فتحت أبوابها أمام مختلف القوميات للتخلص من بطش الديكتاتور السابق وكذلك مساندتها في مواجهة داعش".

بدوره أشار الرئيس الإيراني إلى أن مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 10 مليارات يورو.

وقال إن لدى البلدين إرادة في تعزيز العلاقات، مضيفا أن "الاتفاقية الأمنية بين البلدين جارية، وأن أمن العراق من أمننا والعكس صحيح".

كذلك أشار إلى أن المحادثات بين دول المنطقة ستعزز أمنها.

وأكد الرئيس الإيراني على أن دول المنطقة لها حصة في المياة الإقليمية وعلى كل الدول مراعاة حصة المياه للدول الأخرى.

وأوضح أنه في هذه المحادثات، تقرر بين وزراء البلدين العمل على حلحلة الخلافات في هذه المسألة من خلال اللجان الفنية والقانونية.

المصدر: RT