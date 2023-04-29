السفير الروسي: موسكو سترد على اقتحام السلطات البولندية للمدرسة الروسية

أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أن موسكو لن تترك ما أقدمت عليه السلطات البولندية اليوم باقتحامها مقر المدرسة في السفارة الروسية، دون رد.

وقال السفير الروسي إن "أي نوع من رد الفعل سيكون .. لا أريد أن أتوقع. القرار بشأن هذه المسألة سيتخذ في المركز (وزارة الخارجية)".

ووصف الإجراءات التي اتخذتها السلطات البولندية لاقتحام المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو بالوضيعة.

وأوضح أن ما وقع "لم يكن اقتحاما فقط، في الواقع، استيلاء على الممتلكات الدبلوماسية في انتهاك لاتفاقية فيينا، ولكن في هذه الحالة نحن نتحدث ليس فقط عن موضوع البعثة الدبلوماسية، نحن نتحدث عن مدرسة في السفارة حيث يدرس الأطفال".

وأكد أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تعمل المدرسة في السفارة الروسية.

وأوضح أنه "سيتم إيجاد مكان آخر لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية. وسيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي، واجتياز الامتحانات".

المصدر: وكالات