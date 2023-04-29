 
مباشر

نائب في مجلس الدوما: هجوم المسيرة الأوكرانية على سيفاستوبول عمل إرهابي

أخبار العالم

نائب في مجلس الدوما: هجوم المسيرة الأوكرانية على سيفاستوبول عمل إرهابي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7vk

وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت هجوم المسيرة الأوكرانية على سيفاستوبول بأنه عمل إرهابي يهدف إلى تخويف السكان المدنيين.

وقال شيريميت: "ينبغي اعتبار تصرفات السلطات الأوكرانية عملا إرهابيا يهدف إلى تخويف السكان المدنيين".

إقرأ المزيد
حريق في خزان وقود في ميناء سيفاستوبول (فيديو)
حريق في خزان وقود في ميناء سيفاستوبول (فيديو)

ووفقا له، فإن سلطات كييف "تنفذ هجمات على سيفاستوبول تحت ستار صفقة حبوب"، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في استمرار وجودها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد محافظ مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف باشتعال النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة، مضيفا أن سبب الحريق قد يعود إلى سقوط مسيرة عليه.

وسبق أن أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه في 23 مارس و 24 أبريل، انتهكت أوكرانيا ضمانات عدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت قواعد أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول والبنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم، حيث تهدد الأعمال الإرهابية تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو.

المصدر: نوفوستي




العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا