وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت هجوم المسيرة الأوكرانية على سيفاستوبول بأنه عمل إرهابي يهدف إلى تخويف السكان المدنيين.

وقال شيريميت: "ينبغي اعتبار تصرفات السلطات الأوكرانية عملا إرهابيا يهدف إلى تخويف السكان المدنيين".

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ووفقا له، فإن سلطات كييف "تنفذ هجمات على سيفاستوبول تحت ستار صفقة حبوب"، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في استمرار وجودها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد محافظ مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف باشتعال النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة، مضيفا أن سبب الحريق قد يعود إلى سقوط مسيرة عليه.

وسبق أن أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه في 23 مارس و 24 أبريل، انتهكت أوكرانيا ضمانات عدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت قواعد أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول والبنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم، حيث تهدد الأعمال الإرهابية تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو.

المصدر: نوفوستي







