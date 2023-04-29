ناشطون ينتقدون زيلينسكي ويصفونه بـ"المهرج" عقب تصريحات تتعلق بتصدير الحبوب

انتقد مستخدمو "تويتر"، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب مطالبته لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بإيجاد حل لحظر عدد من الدول استيراد الحبوب الأوكرانية.

وامتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة، لتصريحات زيلينسكي الذي أدان حظر العديد من الدول المجاورة لأوكرانيا، استيراد الحبوب الأوكرانية، وهذا أبرزها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "هل أوكرانيا عضو في الاتحاد الأوروبي؟".

وأضاف آخر: "ينتمي السيد زيلينسكي للصنف الوقح والمتغطرس من البشر".

وعلق آخر: "أعتقد أن المشاكل التي يمكن أن تخلقها الصادرات غير المحدودة من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تدعم أوكرانيا يجب أن تكون شاغلك الرئيسي، إذا واجهت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا صعوبات خطيرة بسبب ذلك، فقد ينخفض حجم الدعم المقدم لكييف".

وكتب آخر: "سيد زيلينسكي، ما زلت تملي الشروط، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي بأسره يقدم لك المساعدات منذ أكثر من عام".

وقال آخر: "شكرا لك سيد زيلينسكي، فلسنا بحاجة لمنتجاتك التي تحتوي نسبة عالية من المبيدات الحشرية".

ووصف مستخدم آخر الرئيس الأوكراني بـ "المهرج".

وخلص آخر قائلا: "إن كنت تريد تناول المبيدات الحشرية والحبوب الأوكرانية الملوثة، فابحث عنها!، يفضل البولنديون تناول الحبوب البولندية من المزارعين البولنديين، الذين يتعين عليهم الامتثال للعديد من قيود الاتحاد الأوروبي على المبيدات الحشرية، أما أنت سيد زيلينسكي فلا تدفع حتى الرسوم الجمركية، يحتاج المزارعون البولنديون إلى إطعام أسرهم".

وعلقت كل من بولندا وهنغاريا في منتصف شهر أبريل، استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية، عقب موجة احتجاجات من المزارعين المحليين، ومن ثم اتخذت سلوفاكيا وبلغاريا القرار ذاته.

وفي اليوم السابق، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس عن عقد اتفاق مع خمس دول لرفع هذا الحظر.

المصدر: نوفوستي