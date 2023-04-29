الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تقود أسطول البحر الأبيض المتوسط ​​للبحرية الروسية

أعلنت مصادر في البحرية الروسية، أن الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، تقود القوة التشغيلية الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال أحد المصادر:"الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، بعد عبورها الأخير لقناة السويس قادت أسطول البحر الأبيض المتوسط ​​التابع للبحرية الروسية".

وبحسب مصدر آخر، ستكون السفينة في البحر الأبيض المتوسط ​​"لنحو شهرين على أساس دوري في ميناء طرطوس السوري" حيث يقع المركز اللوجستي للبحرية الروسية.

الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف"، هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" و"كاليبر" و"أونيكس" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي 4 يناير 2023، انطلقت الفرقاطة متعددة الأغراض، في رحلة طويلة المدى، وعلى وجه الخصوص، في فبراير الماضي، شاركت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في مناورات بحرية مشتركة مع سفن البحرية الجنوب إفريقية والصينية. وشاركت قبل ذلك في اختبارات صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي.

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من البحرية الروسية أن الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" التابعة لأسطول البحر الأسود، بعد الخدمة القتالية كجزء من أسطول البحر الأبيض المتوسط ​​الروسي، ستخضع لإصلاحات مجدولة في مصنع "يانتار" لبناء السفن (جزء من شركة بناء السفن المتحدة)، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التجديد شهرين.

المصدر: تاس