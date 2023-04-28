نائب وزير الخارجية التركي يتوجه إلى السودان بهدف عرض وساطة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن نائبه سيصل إلى السودان الأسبوع المقبل، في زيارة تهدف إلى "عرض وساطة تركية"، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أجرى وزير الخارجية التركي، اتصالا هاتفيا مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لبحث قضايا عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وقال وزير الخارجية التركي في تعليق حول الهجوم على طائرة الإجلاء التركية في السودان: "ليس لدى طرفي النزاع في السودان سوء نية تجاهنا.. لكن تم استهداف إحدى طائراتنا.. التحقيقات مستمرة حول الحادث، وسنمضي في أعمال الإجلاء، ونحن نضمن سلامة طائراتنا، وقد أجلت اليوم إحدى طائراتنا 270 مواطنا تركيا من السودان".

ومن جانبه، كتب قائد قوات الدعم السريع على حسابه في "تويتر"، "أجريت اليوم نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية التركي السيد مولود تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع بالبلاد".

وأضاف: "تطرقنا إلى تعرض طائرة الإجلاء التركية لعملية إطلاق نار بقاعدة وادي سيدنا التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين حيث لا وجود لقواتنا في تلك المنطقة".

المصدر: RT