أردوغان لغوتيريش: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة ودعوة السودانيين إلى محادثات سلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لدعوة الأطراف السودانية إلى محادثات سلام وحل خلافاتهم.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال محادثات هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناولت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، والأوضاع في كل من السودان وسوريا، وملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أجرى وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لبحث قضايا عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وقال تشاووش أوغلو في تعليق حول الهجوم على طائرة الإجلاء التركية في السودان: "ليس لدى طرفي النزاع في السودان سوء نية تجاهنا.. لكن تم استهداف إحدى طائراتنا.. التحقيقات مستمرة حول الحادث، وسنمضي في أعمال الإجلاء، ونحن نضمن سلامة طائراتنا، وقد أجلت اليوم إحدى طائراتنا 270 مواطنا تركيا من السودان".

المصدر: RT